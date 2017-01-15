إندونيسيا تعيد خمس حاويات نفايات إلى الولايات المتحدة

أعادت وزارة البيئة والغابات الإندونيسية 5 حاويات من النفايات والقمامة إلى الولايات المتحدة بعد أن وجدت أن الحاويات التي كان من المفترض أن تحتوي على قصاصات الورق النظيفة، تحتوي أيضًا على حفاضات وفضلات بلاستيكية وخشب وأقمشة وأحذية بكميات كبيرة.





وقالت وزارة البيئة في بيان، وفقا لصحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية، إنه على الرغم من أن الحاويات منشؤها كندا، الإ أن بلد مغادرة الحاويات هو الولايات المتحدة، وأن الحاويات على متن سفينة في طريقها للعودة إلى الولايات المتحدة.











