ناعومي كمبل: التنوع العرقي بالأزياء يجب ألا يكون مجرد موضة

قالت عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كمبل إن التنوع العرقي في الأزياء تحسن في السنوات الأخيرة لكن يتعين ألا يتعامل قطاع الأزياء مع ذلك باعتباره مجرد صرعة موضة.

وتحدثت كمبل، وهي واحدة من أشهر عارضات الأزياء، مرارا عن التمييز في قطاع الأزياء الذي تعمل به منذ 33 عاما.

وكانت كمبل (49 عاما) أول عارضة أزياء سوداء البشرة تظهر على أغلفة مجلات مثل فوج وتايم. وكانت أول عارضة أزياء سوداء تظهر صورتها على غلاف مجلة أمريكان فوج في عدد سبتمبر.

وردت كمبل على سؤال عن كيف تغير القطاع قائلة ”بعدة أشكال، لكن الأهم هو التنوع. أخيرا استوعب القطاع ذلك لكننا نأمل الآن ألا يجري التعامل مع ذلك باعتباره موضة مثل أزياء معينة أصبحت على الموضة في موسم ولم تعد على الموضة في الموسم التالي، هذا لن يحدث“.

وأشارت إلى المساواة في الأجر ”تحسن الوضع تماما ، لا يمكنني قول غير ذلك ... ما زالت هناك بعض الطرق التي يتعين قطعها“.

وبدأت كمبل حياتها العملية وهي مراهقة وعرضت لبيوت أزياء شهيرة مثل فرساتشي وشانيل وبرادا دولتشي آند جابانا وغيرها. عملت مع مصممين أفارقة وشاركت في إنتاج أسبوع الموضة في لاجوس في نيجيريا.

وردت على سؤال عما إذا كان المصممون الأفارقة قد حصلوا أخيرا على الاعتراف الذي يستحقونه قائلة ”نحن على الطريق، لم نصل إلى ذلك بعد“.

وكانت كمبل واحدة من أشهر خمس عارضات أزياء في أوائل تسعينيات القرن الماضي وظهرت صورها على أغلفة أكثر من 500 مجلة. لكنها كتبت في عدد هذا الشهر من مجلة بريتيش فوج إنها بدأت في الفترة الأخيرة فقط تشعر بارتياح مع لون بشرتها.



