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بثمن قياسي.. بيع عملة بريطانية نادرة

بثمن قياسي.. بيع عملة بريطانية نادرة

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بثمن قياسي جديد بلغ مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار أميركي)، بيعت إحدى أندر العملات في العالم وهي قطعة ذهبية تحمل صورة ملك بريطانيا إدوارد الثامن قبل تنازله عن العرش.

وتظهر العملة التاريخية النادرة إدوارد، عم الملكة إليزابيث الثانية، قبل التنازل عن العرش عام 1936 ليتزوج من المطلقة الأميركية واليس سيمبسون.

مشتري العملة كان جامع تحف خاصا أراد الإبقاء على هويته سرا، وأبلغ المشتري هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأن هذه فرصة "تأتي مرة واحدة في العمر".
وفي السياق، قالت رئيسة خدمة جمع التحف في مؤسسة دار سك العملة الملكية "رويال مينت"، ريبيكا مورغان، إن الثمن القياسي للعملة النادرة لا يشكل مفاجأة.

وأضافت "تذكار إدوارد الثامن من أندر العملات وأكثرها جمعا في العالم".

لم تنشر صورة العملات الذهبية عيار 22 قيراط علنا من قبل، وقالت دار سك العملة إن قليلين فقط هم من يعرفون بوجودها.


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