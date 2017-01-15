بالصور.. شباب "أوسكار الإبداع الإفريقي" يزور الفيوم

نظمت وزارة الشباب والرياضة زيارة إلى محافظة الفيوم للشباب الإفريقى المشارك فى فعاليات أوسكار الإبداع الإفريقى، والذى تنفذه "الشباب والرياضة" بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقى وتستمر فعالياته حتى 10 سبتمبر 2019 بالقاهرة والفيوم.



وتضمنت زيارة الشباب الإفريقى للفيوم التجول داخل محمية وادى الريان، وزيارة جبل المدورة بمركز يوسف الصديق بالفيوم، وزيارة قرية ليالى العرب السياحية، وزيارة قرية تونس والتى تقع على مسافة 60 كم تقريبًا من مدينة الفيوم، والتى تطل على بحيرة قارون، وتعرفوا على أشهر ما تتميز به من صناعات وهى صناعة الخزف.

يذكر أن الدول المشاركة فى أوسكار الإبداع الإفريقى شباب من دول السودان، جنوب السودان، إثيوبيا، تونس، موريتانيا، تنزانيا، الصومال، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، تشاد، زامبيا، جامبيا، جزر القمر، مالاوى، نيجيريا، الكاميرون، توجو، كينيا، مدغشقر، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو، بالإضافة إلى مصر.







