ذوبان الجليد يتضاعف بجبال الهيمالايا

تعرضت الأنهار الجليدية لجبال الهيمالايا للذوبان بشكل مضاعف خلال هذا العام بمعدل مساوٍ للسنين السابقة، ويستمر الاحتباس الحراري في زيادة الوضع سوء بالنسبة للمناطق الجليدية، حيث تضاعفت كمية الذوبان خلال العقدين السابقين بشكل ملحوظ.



منذ بداية الألفية الجديدة تتعرض الأنهارالجليدية لأعلى الجبال في العالم للذوبان بمقدار 51سم كل عام، وذلك يعتبر ضعف الكمية بين عامي 1975 و 2000م.

وحسب دراسة استندت على مراقبة الأقمار الصناعية لبلدان مثل: "الهند، الصين، نيبال، بهتون" خلال الـ40 سنة المنصرمة، وجد أن الذوبان ثابت والزيادة المستمرة لدرجات الحرارة هي المتسبب في ذوبان الجليد.



