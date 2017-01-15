شقيقان يسيران على الحبل فوق ساحة تايمز سكوير على ارتفاع 25 طابقا

قدم لاعبان فى فرقة العروض الخطرة (فلاينج والينداس) عرضا يحبس الأنفاس بالسير على الحبل على ارتفاع 25 طابقا فى ساحة تايمز سكوير الليلة الماضية.

وسار نيك وشقيقته ليانا واليندا، وهما من أسرة تؤدى الألعاب الخطرة، فى اتجاهين متقابلين على حبل مشدود على ارتفاع 396 مترا بين الشارع رقم 42 والشارع رقم 47 فى الميدان.

والتقى الاثنان فى منتصف الطريق خلال سيرهما الذي استمر 36 دقيقة، وجلست ليانا (42 عاما) لكى يتمكن نيك (40 عاما) من العبور من فوقها قبل أن تقف ليانا مرة أخرى وتواصل السير فى طريقها وسط هتاف الآلاف الذين احتشدوا فى الأسفل لمتابعة العرض.

وقالت ليانا أثناء سيرها وهى تستمع إلى ترانيم إنجيلية وتتحدث إلى أخيها عبر اتصال لاسلكى "هذا بفضل الرب".

وهذا العرض هو الأول الذى تؤديه ليانا على حبل مرتفع منذ حادث تعرضت له فى 2017 عندما سقطت هي و4 من لاعبى السير على الحبل من على ارتفاع 9 أمتار وأصيبوا بإصابات خطيرة.

ومع اقترابها من استكمال العرض وبتشجيع من أخيها قالت ليانا: "الخوف لم ولن يتغلب علي". وارتدى كل من نيك وليانا حزام أمان لكي تسمح مدينة نيويورك لهما بتقديم العرض المثير.



