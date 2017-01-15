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بالصور..العثور على "آيفون" بمقبرة روسية عمرها أكثر من 2000 عام

بالصور..العثور على "آيفون" بمقبرة روسية عمرها أكثر من 2000 عام

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عثر علماء الآثار على مقبرة امرأة شابة في أتلانتس "Atlantis" الروسية، تحتوى على هاتف محمول يعود لأكثر من 2000 عام قبل الميلاد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنه تم العثور على هاتف في مقبرة مصممة الأزياء القديمة "ناتاشا" Natasha"، الذي عاش قبل 2.137 في عصر الحاكم شيونيجو، بقبره في سيبيريا.

ووفقا لـ "ذا صن"، فإن الهاتف الذى تم العثور عليه يشبه الهاتف الذكى من نوع آيفون، ومشابه للموجودين حاليًا بشكل كبير، بالرغم من أنه مصنوع من الفحم الأسود أو اللجينت "lignite" ومرصع بالأحجار الكريمة.

وقال الدكتور "بافيل ليوس"، أحد علماء الآثار: "يظل دفن ناتاشا مع جهاز آيفون من عصر الهونو (Xiongnu) أحد أكثر الأمور إثارة للاهتمام في موقع الدفن هذا".

وتعتبر مقبرة "ناتاشا" مثيرة للاهتمام بشكل كبير، حيث تم العثور عليها بجوار أكبر محطة كهرباء في روسيا، في جمهورية "توفا" الجبلية الروسية التي تعتبر المكان المفضل للرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" لقضاء عطلاته.

يذكر أنه في وقت سابق تم اكتشاف اثنين من أزياء عصور ما قبل التاريخ المحنطة جزئيا، ومدفونة بأدوات تجارتهما، وتوجد مقابر تعود لحضارات ما قبل التاريخ إلى العصر البرونزي وحتى عصر جنكيز خان في موقع الحفر بجمهورية "توفا".





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