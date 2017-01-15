خبيرة بريطانية تنصح الشباب بالتبكير في تكوين الأسرة

نصحت خبيرة بارزة في مجال الخصوبة في بريطانيا الشباب بالتفكير في بدء تكوين الأسرة في وقت مبكر، بدلاً من تحقيق النجاح الوظيفي واقتناء منزل أولا.

ودعت الدكتورة جين ستيوارت في مقابلة مع صحيفة (ديلي تليجراف) البريطانية إلى التحول في أفكار المجتمع، وحثت أولئك الذين يأملون في إنجاب أطفال في التخطيط لذلك مبكرا، عندما تكون خصوبتهم أكثر أمانًا.

وقالت جين: "واجه الكثير من الأزواج مشاكل في الخصوبة لأنهم أخروا محاولاتهم لفترة طويلة"، وأضافت: "كلنا نميل إلى الاعتقاد بأنه يجب أن يكون أولا منزلك وسيارتك وتؤمن وظيفة ثابتة قبل أن تبدأ عائلتك"، داعية إلى تغيير الأولويات.



