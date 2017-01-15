حديقة يابانية تعرض أول "فقس" لبيض سلاحف الدابرا العملاقة

عرضت حديقة حيوان في مقاطعة شيزوكا اليابانية أول فقس بيض لسلاحف الدابرا بعد نجاح أول عملية تزاوج من نوعها في اليابان لهذه الفصيلة المعرضة لخطر الانقراض. يذكر أن هذا النوع من السلاحف وموطنها الأصلي جزر سيشل في المحيط الهندي,ضمن القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والموارد الطبيعية.

وأعلنت إدارة حديقة الحيوان أنه يبلغ طول كل من السلاحف الصغيرة سبعة سنتيمترات وتتناول طعامها من العشب. يذكر أن طول السلاحف البالغة من هذه الفصيلة يبلغ 120 سنتيمترا ويبلغ متوسط عمرها 150 عاما.



