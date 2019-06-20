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دبة تتجول في شوارع نوريلسك الروسية وتثير رعب السكان

دبة تتجول في شوارع نوريلسك الروسية وتثير رعب السكان

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تاهت دبة قطبية وابتعدت مسافة تجاوزت مئات الكيلومترات عن موطنها القطبي الطبيعي، حتى وصلت مدينة نوريلسك الروسية الصناعية بشمال سيبيريا.

وبحسب رويترز، أثارت الدبة الرعب فى نفوس سكان المدينة، والذين خرجوا من منازلهم لتوثيق الواقعة بكاميرات هواتفهم، بينما حاولت الشرطة منعهم من الاقتراب منها بشدة حفاظًا على سلامتهم.

وقال خبير الحياة البرية أوليج كراشيفسكي، إن الدبة كانت مرهقة بشدة ولا ترى جيدًا، أثناء تواجدها في ضواحي نوريلسك فتلطخت قدماها بالوحل وكانت أحيانًا تنهض للبحث عن الطعام.

يذكر أن هذا هو أول دب قطبي يظهر هناك منذ 40 عامًا.


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