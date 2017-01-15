فريق إماراتي من منتسبات "سجايا" يصل إلى قمة "كلمنجارو"

تمكن فريق إماراتي، من منتسبات "سجايا فتيات الشارقة"، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، من الوصول إلى قمة جبل "كلمنجارو" الشهيرة، والتي تعتبر الأعلى في القارة الإفريقية.

وقالت الشيخة عائشة خالد القاسمي، مدير سجايا فتيات الشارقة: يحمل هذا الإنجاز، رسالة مهمة مفادها أن مسيرة المرأة نحو قمة عطائها تحتاج للجرأة والشجاعة والصبر، إلى جانب الثقة بالنفس وبالقدرات الذاتية والعمل كفريق واحد.

وأضافت: هذه المغامرة تحفز الفتيات الأخريات على المشاركة في الأنشطة غير العادية التي تنظمها "سجايا" وغيرها من المؤسسات التي تسعى إلى تسهيل مشاركة الشباب والفتيات في فعاليات داخل الدولة وخارجها. وفي العام الماضي تسلق فريق "سجايا" قمة جبل توبقال في المغرب، وبعد أن وصلنا إلى قمة كلمنجارو، نخطط لمزيد من الإنجازات خلال الأعوام المقبلة لإتاحة المجال أمام المزيد من الفتيات الراغبات في المشاركة.

وكان فريق متسلقات سجايا خضع لتدريب مكثف تحت إشراف نخبة من الرياضيين ومحترفي تسلق الجبال ذوي الخبرة قبل انطلاقهن لرحلة تسلق جبل كلمنجارو، وشمل التدريب مهارات التسلق والسلامة والإسعافات الأولية وكيفية التصرف في الأوقات الصعبة، إلى جانب إرشادات حول كيفية الحفاظ على النشاط والصحة أثناء التسلق.