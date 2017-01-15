مايا مرسي تشارك بورشة عمل "تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن بإفريقيا"

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افتتحت اليوم الأربعاء الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التى ينظمها مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بعنوان " تنفيذ اجندة المرأة والسلم والأمن فى افريقيا:التغلب على التحديات واغتنام الفرص " بحضور السفير أحمد ايهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية والدكتور جان بوسكو بوتيرا المستشار الخاص ورئيس الاركان بمكتب المبعوث الخاص للمرأة والسلام والأمن بالاتحاد الافريقى.
تأتي ورشة العمل فى اطار التحضير لتنظيم "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" الذى أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن تدشينه خلال تسلمه رئاسة الاتحاد الافريقى كما تأتى ورشة العمل أيضاً فى اطار الاعداد لتطوير الخطة الوطنية المصرية بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم1325 عن المراة والسلم والأمن.
كما تهدف الورشة الى مناقشة الدروس المستفادة والممارسات الجيده فى مجال تطوير وتنفيذ خطط العمل الوطنية الافريقية وكذلك دورتكنولوجيا المعلومات .
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