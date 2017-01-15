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إلغاء 130 رحلة في مطار ميونخ بسبب مسافر ارتكب خطأ

إلغاء 130 رحلة في مطار ميونخ بسبب مسافر ارتكب خطأ

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اضطرت سلطات مطار ميونخ , اليوم الثلاثاء, إلى إغلاق المطار لمدة 4 ساعات بحثا عن مسافر دخل صالة بالخطأ عن طريق باب خروج, ما أدى هذا الإغلاق إلى إلغاء نحو 130 رحلة.

وألغى المطار الرحلات بعد أن أوقفت الشرطة إجراءات الدخول وأخلت المبنى بحثا عن مسافر دخل مخرجا للطوارئ بطريق الخطأ.

وطبقا لبيان مطار ميونخ  فقد تم العثور لاحقا على الرجل المفقود, وهو أسباني الجنسية ,بصالة رقم 1 بعد أن دخل في وقت سابق من باب الطوارئ في صالة رقم 2.


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