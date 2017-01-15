رئيس وزراء بريطانيا جونسون يقتني جروا بمقر إقامته

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وصديقته كاري سيموندس عن أنهما اقتنيا جروا تم إنقاذه من نوع جاك راسل.



وأظهرت لقطات تلفزيونية الجرو البالغ من العمر 15 أسبوعا والذي سُمي ديلن وهو يصل إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت، ثم نشرت سيموندس في وقت لاحق صورا للكلب وهو في مقر إقامة جونسون.

كان تاجر حيوانات أليفة سيتخلص من ديلن لأنه ولد بمشكلة في الفك.

ولم يتضح بعد كيف سيكون شكل علاقة ديلن بالقط لاري الذي يعيش في داونينج ستريت.

وأشادت جمعية خيرية للحيوانات في ويلز باقتناء جونسون وسيموندس للجرو ووصفته بأنه حلم يتحقق للكلب وللقضية إذ سيؤدي إلى زيادة الاهتمام بإنقاذ الكلاب.



