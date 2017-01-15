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دار سوثبى تعرض لوحة "النساء على الشرفة" بـ7 ملايين دولار

دار سوثبى تعرض لوحة "النساء على الشرفة" بـ7 ملايين دولار

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تنظم دار سوثبى للمزادات العالمية مزادا يحمل عنوان "الفن الآسيوى الحديث والمعاصر فى جنوب شرق آسيا"، يوم 5 أكتوبر المقبل فى هونج كونج. 

ويلقى المعرض الضوء على الأعمال الاستثنائية التى قام بها الفنانان "أدريان جان لو، مايور دى ميربريس"، ويتضمن المزاد أيضا لوحات جديدة تعبر عن الاحتفالات بمناسبة السنة الصينية الجديدة من إعداد تشن ون هسى.

ويضم المزاد العديد من اللوحات الفنية الأخرى، ومنها لوحة ورنيش فيتنامى، التى تعتبر ضمن الأعمال النادر للغاية قام برسمها الفنان نجوين جيا ترى، ومن بين اللوحات المعروضة فى المزاد لوحة "النساء على الشرفة"، للفنان العالمى أدريان جان لو، وتقدر قيمة اللوحة الفنية ما بين 5 ملايين دولار إلى 7 ملايين دولار.


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