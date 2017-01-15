يتلقى حكمًا بتعويض مالي باهظ لزوجته مقابل واجباتها المنزلية

قضت محكمة محلية أرجنتينية على رجل يبلغ من العمر 70 عامًا، بدفع مبلغ 8 ملايين بيزو (173.000 دولار) لزوجته كتعويض لها عن 27 عامًا من العمل في المنزل، بعد أن تخلّى عنها وهي في عمر الستين.

وقد أصدرت القاضية فيكتوريا فاما الحكم على الرجل، بعد الأخذ في الاعتبار بأن زوجته الحاصلة على شهادة جامعية في الاقتصاد، قد ضحت بمهنتها من أجل العناية بالمنزل وتربية الأطفال.

وكان المتهم قد تخلى عن زوجته لدى بلوغها عمر الستين، بعد 27 عامًا من الزواج، وهو العمر الذي تحصل فيه المرأة على استحقاقات التقاعد، ويتم استبعادها من سوق العمل. ومنذ ذلك الحين، واجهت المرأة صعوبات مالية بسبب عجزها عن العثور على وظيفة، بينما عاش الزوج حياته بشكل طبيعي.

ووفقًا للقاضية فيكتوريا، فإن الاعتماد المادي للزوجات على أزواجهن هو أحد الآليات المركزية التي يتم إخضاع المرأة من خلالها لسلطة زوجها.

وأضافت القاضية: "أعتبر هذا الحكم عادلًا، لأنه يعترف بأن ما تقوم به النساء في المنازل هو وظيفة حقيقية تنطوي على بذل جهود كبيرة وتسخير المهارات للقيام بمهامهن المنزلية".

ووصفت القاضية فاما مبلغ التعويض بأنه مبلغ معقول يحقق التوازن في الوضع الاقتصادي لكلا الزوجين.

من جهتهم قال محامون أرجنتينيون إن الحكم جديد للغاية، ولم يسبق له مثيل في تاريخ قضايا الأحوال الشخصية في الأرجنتين.