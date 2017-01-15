مكسيكى يسير 14ألف كيلو متر لإنقاذ الكلاب المصابة والمريضة طوال 6 سنوات

فى كل مرة تقارب على فقدان إيمانك بالإنسانية، خاصة مع انتشار الحروب، والمآسى الإنسانية، يظهر شخص يعيد لك إيمانك وثقتك فى البشر والخير الذي يضمونه بين ضلوعهم.

فى مكونتي المكسيكية الصغيرة، ترى رجلا يدفع عربة محاطة ومحملة بالكلاب على مدار الطريق، وكانت بعض الكلاب تسير وراءه، أمامه وبجانبه، ويهزون ذيولهم بسعادة، وكانوا ينبحون فيما يواصل الرجل دفع عربته فى العراء رغم حرارة الجو فى مشهد غريب، لكن هذا المشهد الغريب ورائه قصة إنسانية ملهمة، وفقا لموقع bored panda.

هذه هي قصة إدجاردو بيروس، الذى مشى ما يقارب 14 ألف كيلو مترا، حول محيط المكسيك ينقذ الكلاب المصابة والمريضة، على مدى السنوات الست الماضية، أنقذ ما يقرب من 500 كلب.

كان تواضعه وتعاطفه مع جميع الكائنات ملفت للنظر لدرجة أنه عندما يجد كلبًا مصابًا جدًا بحيث لا يمكن إنقاذه، يستلقي بجانبه على الطريق، حتى يفارق الحياة، حتى لا يفارق الحياة وحيدا.

وبعد مساعدة الكلاب، يحاول إدجار العثور على متبنين للكلاب عد علاجهم من إصاباتهم.



