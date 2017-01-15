قطار الحرمين ينطلق بشكل مزدوج لرفع الطاقة الاستيعابية

تنطلق اليوم الأربعاء أولى رحلات قطار الحرمين بشكل مزدوج لتسيير قطارين في توقيت واحد على بعض الرحلات بهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتلبية الطلبات المتزايدة على الرحلات.







وتمكن قطار الحرمين من نقل 116 الف راكب خلال شهر رمضان الماضي ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية وجدة، وكانت نسبة الركاب من المعتمرين والمقيمين كبيرة إلى جانب المعتمرين القادمين من خارج المملكة، وحقق القطار دقة في مواعيد الانطلاق والوصول بنسبة 94%.





وقال مسؤول في المشروع إنه تم تحديد مواعيد الرحلات لشهر يونيو الجاري (الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد)، من مكة المكرمة باتجاه المدينة المنورة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية وجدة، حيث تنطلق أول رحلة في تمام الساعة الثامنة صباحا والثانية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا والثالثة الساعة 15:15 والرابعة الساعة 15:18 والخامسة الساعة 20 ونفس المواعيد لخط العودة.





واستجابةً لتطلعات مستخدمي القطار، فمن المقرر أن يتم مضاعفة عدد مقاعد قطار الحرمين السريع في رحلاته عبر زيادة عدد العربات خلال ساعات، وذلك بعد النجاح الكبير الذي تحقق خلال فترة زمنية قصيرة، حيث تم الاحتفاء بالراكب رقم 500 الف على متن القطار في نهاية الشهر الماضي.





ويُسهم قطار الحرمين في تعزيز وإنجاح برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود –يحفظه الله- وذلك ضمن مبادرات رؤية السعودية 2030.







