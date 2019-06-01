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بالصور..الانتهاء من مسار للدراجات بطول 10 كم بمدينة الشروق

بالصور..الانتهاء من مسار للدراجات بطول 10 كم بمدينة الشروق

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أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى،رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم الانتهاء من أعمال إعادة تخطيط الحارات المرورية لمسارات الدراجات بالطريق الأوسط بالمدينة،من مدخل السويس٢ وحتى ميدان النهضة بطول١٠كم ذهاباً وإياباً.

وقال رئيس الجهاز أنه تم إنشاء  المسار لممارسة رياضة الدراجات الهوائية،محدداً بدهانات ورسومات تحذيرية، مع المحافظة على الحارات المرورية للسيارات باجمالى ثلاث حارات دون تأثر.

وأشار رئيس جهاز المدينة إلى أن جميع العاملين بالجهاز،لا يدخرون جهداً للوصول بالمدينة لمقدمة المدن العمرانية الجديدة، والنهوض بها لتكون المدينة النموذجية فى كافة المجالات.




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