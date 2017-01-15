قرض من البنك الدولي لتطهير أطول أنهار جاوة الإندونيسية

قال رضوان كامل محافظ إقليم جاوة الغربية في إندونيسيا إن البنك الدولي سيزود بلاده بقرض قيمته 4ر1 تريليون روبيه لتطهير نهر سيتاروم, أطول الأنهار في جاوة الغربية وأكثرها تلوثا, وذلك في إطار مشروع حكومي.

وقال رضوان: " إن برنامج الحكومة يتضمن معالجة القمامة والترسبات والفيضانات, في حين سيتم استخدام قرض البنك الدولي خصيصا لمعالجة مشكلة النفايات". ونقلت صحيفة (جاكرتا بوست) عن المسؤول الإندونيسي قوله: " النقطة المهمة هي أننا نريد حل مشكلة القمامة في سيتاروم ليس عن طريق شراء معدات متطورة ولكن عن طريق تثقيف الجمهور حتى يمكن تقليل النفايات بتكنولوجيا بسيطة ولكنها وفيرة".









