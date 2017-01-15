مرممون يحولون تمثال بوذا إلى "رسوم متحركة"

أثارت أعمال الترميم الفاشلة لتمثال بوذا التاريخي في عهد أسرة سونج 960-1279 م) في جنوب غرب الصين عاصفة من الاحتجاجات بعد ظهور صور لأعمال الطلاء"الكارتونية ".

ونُفِّذت الأعمال في بلدة أنيو بمقاطعة سيتشوان بالفعل في عام 1995، لكن السلطات لم تقدم أى تفسير بعد ظهور الصور على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، ويبدو أن أعمال الترميم قد تم إجراؤها بواسطة مرممين هواة غير مؤهلين، دفع بمقارنات مع وظائف ترميم فاشلة أخرى.

وتولى أعمال الترميم، الهاوى "شو شين"، أحد المتحمسين للآثار الثقافية وأمضى السنوات الأربع الماضية في كهوف دونهوانج في مقاطعة قانسو، أحد أكثر المواقع البوذية شهرة في البلاد.

وقد أثارت منشورات "شو" انتقادات غاضبة على الإنترنت وتم إرسالها على الفور أكثر من 15000 مرة، مع إدانة العديد من المعلقين لأعمال " الترميم" والمطالبة بتفسير من الحكومة المحلية.. وكتب أحد خبراء الفنون والأعمال الأثرية عبر صفحته على "فيس بوك":" بعد مئات السنين، عندما ترى أجيالنا اللاحقة ذلك، سيؤمنون خطأً أن هذا هو أفضل ما حصلت عليه حضارتنا".

ووفقًا للقانون الجنائي الصيني وقانون حماية الآثار الثقافية يواجه أي شخص يلحق الضرر بالآثار الثقافية عقوبة تتراوح بين الغرامة بـ 5000 يوان (730 دولارًا أمريكيًا) و10 سنوات في السجن.



