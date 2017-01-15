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بالفيديو والصور.. حوار ضاحك بين محمد صلاح وناشئات ليفربول

بالفيديو والصور.. حوار ضاحك بين محمد صلاح وناشئات ليفربول

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استضاف برنامج "كوب كيدز" الذى يتولى تقديمه فتيات فريق ليفربول الإنجليزى تحت 9 سنوات، محمد صلاح نجم منتخب مصر.

ونشر محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني، فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، تجمعه بناشئات ليفربول..وتبادل صلاح حديثًا مضحكًا معهن خلال الجلسة، ولعب معهن بالكرة فى جلسة مرحة.

وتطرق الحوار الذى دار بين نجم منتخب مصر وفتيات فريق ليفربول للعديد من الأمور الشخصية لهداف النسختين الماضتين من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".


وكشف محمد صلاح عن عشقه لـ"القطط" بسبب ابنته "مكة"، موضحاً أنه يملك قطتين فى منزله هما "بوس وسكراب"، موضحاً أن "مكة" هى من قامت باختيار أسماء القطط.

وانتهى الحوار بطلب غريب من فتيات فريق ليفربول، وهو لمس شعر محمد صلاح، ليُرحب الأخير بذلك.


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