لوفيجارو: كوميديا كروية في الصين بتسجيل 39 هدفا في مباراة واحدة

شهدت مباراة لكرة القدم في بطولة كأس ماكاو بالصين جرت هذا الاسبوع تسجيل 39 هدفا بين فريقي "كا إى" و "هانج ساى" وهو رقم قياسي. وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليوم /الاثنين/ أن المباراة انتهت لصالح فريق "كا إى" بنتيجة 21-18, مضيفة أن لاعبي الفريقين تعمدوا ترك المهاجمين ليسجلوا الأهداف في كل فرصة تقريبا وذلك احتجاجا على رفض اتحاد ماكاو لكرة القدم سفر المنتخب لملاقاة نظيره السريلانكي ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وذلك لأسباب أمنية نظرا للتفجيرات التي شهدتها البلاد خلال عيد الفصح .







وتلقى اللاعبون هذا النبأ بكل غضب حيث فازوا في لقاء الذهاب بهدف نظيف وهو ما عزز من فرصهم في الوصول للدور التالي حال فوزهم في المباراة التي تم تأجيلها. واعتذر الناديان رسميا للجماهير وينتظر اللاعبون قرار اتحاد ماكاو لكرة القدم في تلك الواقعة.