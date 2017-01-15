أول سيدة كابتن طائرة في السعودية

أصبحت ياسمين الميماني أول طيارة في شركات الطيران التجارية في المملكة العربية السعودية، بعد ست سنوات من حصولها على رخصة الطيران من هيئة الطيران المدني السعودية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.







في منشور على انستجرام ، أعربت الميماني عن سعادتها بقولها "الحمد لله، لقد حققت حلمي اليومط.





في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أصبحت الطيارة السعودية ياسمين الميماني أول امرأة تتولى قيادة رحلة داخلية في المملكة.





واعتبر الكثيرون إن ماقامت به الميماني هو يوم عظيم للسيدات.





كما نشرت الطيارة فيديو لها وهي تحلق فوق المملكة، وتوثق لحظة تحقيق حلمها في قيادة طائرة في بلدها.







