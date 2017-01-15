موظفة "ماكدونالدز" كادت تصاب بالعمى بسبب "تشيز برجر"

تعرضت موظفة في سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة في أستراليا إلى هجوم لم تتوقعه، خلال عملها في أحد منافذ البيع، الأمر الذي كاد أن يفقدها بصرها طوال العمر.





فقد هاجم أحد الزبائن كيمبرلي فريند، العاملة في "ماكدونالدز"، من خلال رشها بطفاية حريق، عقب شجار معها على سعر شطيرة "تشيز برجر"، وذلك في مدينة ملبورن.





وذكرت تقارير صحفية محلية، أن الهجوم على الموظفة جاء بعد أن ارتفع صوت مجموعة من الرجال كانوا داخل سيارة على المرأة، خلال نقاشهم معها بشأن سعر الشطيرة.





وبعد نحو 10 دقائق من انصرافهم، عادوا مجددا، وتناول السائق طفاية الحريق ورشها في وجه العاملة بينما كانت الأخيرة تستند بكلتا يديها على حافة شباك البيع في أحد منافذ البيع.



