في حالة نادرة.. ولادة توأم يفصل بينهما ثلاثة أشهر

تفصل ولادة التوائم في معظم الأحيان بضع دقائق، لكن هناك بعض الحالات التي قد يتأخر فيها وصول المولود الثاني لأيام أو حتى لأسابيع، بحسب تقرير نشره موقع "ساينس أليرت".

وفي حالة نادرة للغاية في كازاخستان، أنجبت امرأة توأمين يفصل بينهما 3 أشهر كاملة تقريبًا، أي نحو 11 أسبوعًا.

وولدت الطفلة ليا في 24 مايو (أيار)، بينما ولد شقيقها مكسيم في 9 أغسطس (آب).

ولحسن الحظ، لم تتأثر صحة الأم، ليليا كونوفالوفا البالغة من العمر 29 عامًا، من التأخر في ولادة مولودها الثاني، حتى إن الطفلين لا يعانيان من أي مشاكل صحية، وفقًا للتقرير.

وأشارت وزارة الصحة الكازاخستانية، التي نشرت خبر ولادة هذا التوأم الغريبة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن هذه الحالة غير العادية والنادرة تحصل مرة واحدة كل 50 مليون ولادة.

ومن أحد العوامل وراء الفاصل الزمني المذهل بين ولادة ليا ومكسيم هو أن ليا ولدت قبل أوانها بوزن 850 جرامًا. أما مكسيم، فولد بوقته الطبيعي بوزن ولادة صحي يبلغ 2.9 كيلوجرام، أي أكثر بثلاثة أضعاف من أخته "الكبيرة".

وبحسب التقرير، لولادة التوأمين بهذا الفاصل الزمني الكبير سبب آخر. فتعاني والدتهما ليليا من حالة نادرة للغاية، وهو تشوه في الرحم الذي ينتج فعليًا عن وجود رحم مزدوج.

وفي هذه الحالة، التي تحدث عند أقل من 0.5 في المائة من النساء الأمريكيات، ينمو كل جنين في رحمين منفصلين، لكن الولادات المبكرة (وغيرها من الأحداث، بما في ذلك الإجهاض) تعد من المضاعفات الشائعة الناجمة عن هذه الحالة غير الطبيعية.

وفي كثير من الأحيان، لا تدرك النساء المصابات بهذه الحالة الطبية أنهن يتمتعن برحم مزدوج، وعندما يصبحن حوامل، قد لا يدركن أنهن في الحقيقة حاملات بتوأم.