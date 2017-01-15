يسلم نفسه للشرطة مقابل 15 ألف إعجاب على "فيسبوك"

في الشهر الماضي، أبرم أحد الهاربين في ولاية كونيتيكت الأمريكية صفقة مع إدارة شرطة تورينجتون، ووعد بأنه سيُسلم نفسه إذا حصل ملصقه على أكثر من 15000 إعجاب على "فيسبوك". وعلى الرغم من الأمر استغرق وقتًا أطول من المتوقع إلا أنه أوفى بوعده.

كان خوسيه سيمز البالغ من العمر 29 عامًا، مطلوبًا للعدالة في سبع تهم مختلفة، وتوارى عن الأنظار لفترة طويلة خشية إلقاء القبض عليه.

ولكن في الشهر الماضي قامت الشرطة بمشاركة صورة المطلوب على صفحتها على "فيسبوك"، وفوجئت بتعليقه عليها، قائلًا بأنه سيسلم نفسه إذا حصل المنشور على 20 ألف إعجاب.

غير أن الشرطة قدمت له عرضًا مضادًا وعرضت عليه أن يخفض عدد الإعجابات إلى 10000 إعجاب. وبعد التفاوض معه، اتفق الطرفان في نهاية المطاف على 15000 إعجاب.

وبعد شهر من إبرام الصفقة مع السلطات وصل عدد معجبي المنشور على "فيسبوك" إلى 15000، واتصل سيمز بقسم شرطة إينفيلد في التاسع عشر من يونيو (حزيران) لتسليم نفسه للسلطات التي وجهت له سبع تهم مختلفة لم يُعرف ماهيتها.

يذكر بأن منشور الشرطة على صفحتها على "فيسبوك" حصل على أكثر من 29000 إعجاب و1700 تعليق حتى الآن، ومن المتوقع أن يزيد الرقم خلال الأيام المقبلة.