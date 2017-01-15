اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

الصدفة تقود الشرطة لضبط شحنة كوكايين قيمتها 680 مليون دولار

الصدفة تقود الشرطة لضبط شحنة كوكايين قيمتها 680 مليون دولار

تاريخ النشر

أعلنت الشرطة الأسترالية يوم الخميس العثور على نحو طن من الكوكايين وعقار النشوة (اكستاسي)، بعد تفتيش يخت اصطدم بشعاب مرجانية، قبالة سواحل ولاية أستراليا الغربية.

وتم اتهام رجل فرنسي يبلغ من العمر 51 عامًا، ورجل إنجليزي يبلغ من العمر 34 عامًا، بمحاولة تهريب المخدرات غير القانونية، على متن اليخت الذي يبلغ طوله 15 مترًا.

وكان اليخت قد اصطدم بشعاب مرجانية وارتطم بالقاع، في جزر أبرولوس النائية، الواقعة على بعد 60 كيلومترًا من ساحل الغرب الأوسط في الولاية. وقالت الشرطة إن المخدرات كانت معبأة في 40 حقيبة، وتقدر قيمتها في السوق بأكثر من مليار دولار أسترالي (680 مليون دولار أمريكي).

وقام صياد محلي بإخطار الشرطة بشأن اليخت المنكوب. وعندما جاءت الشرطة لإنقاذ من كان على اليخت، لم تجد أحدًا على متنه، ولكن المخدرات المشتبه بها كانت مخبأة فيه.

وقالت الشرطة إنها عثرت على الرجلين مختبئين في جزيرة قريبة مهجورة.

  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content