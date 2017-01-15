الصدفة تقود الشرطة لضبط شحنة كوكايين قيمتها 680 مليون دولار

أعلنت الشرطة الأسترالية يوم الخميس العثور على نحو طن من الكوكايين وعقار النشوة (اكستاسي)، بعد تفتيش يخت اصطدم بشعاب مرجانية، قبالة سواحل ولاية أستراليا الغربية.

وتم اتهام رجل فرنسي يبلغ من العمر 51 عامًا، ورجل إنجليزي يبلغ من العمر 34 عامًا، بمحاولة تهريب المخدرات غير القانونية، على متن اليخت الذي يبلغ طوله 15 مترًا.

وكان اليخت قد اصطدم بشعاب مرجانية وارتطم بالقاع، في جزر أبرولوس النائية، الواقعة على بعد 60 كيلومترًا من ساحل الغرب الأوسط في الولاية. وقالت الشرطة إن المخدرات كانت معبأة في 40 حقيبة، وتقدر قيمتها في السوق بأكثر من مليار دولار أسترالي (680 مليون دولار أمريكي).

وقام صياد محلي بإخطار الشرطة بشأن اليخت المنكوب. وعندما جاءت الشرطة لإنقاذ من كان على اليخت، لم تجد أحدًا على متنه، ولكن المخدرات المشتبه بها كانت مخبأة فيه.

وقالت الشرطة إنها عثرت على الرجلين مختبئين في جزيرة قريبة مهجورة.