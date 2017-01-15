"أودي" تعدّل Q7 الأسطورية





استعرضت "أودي" مؤخرا نموذجها الجديد من سيارات Q7 رباعية الدفع، التي يعشقها الملايين حول العالم.

وتميز النموذج الجديد من Q7 بواجهة أمامية مزينة بشبك عريض ومصابيح متطورة يمكن استعمالها كمصابيح السيارات العادية أو إنارتها على شكل خطوط جذابة تعمل بتقنيات LED.

كما جاءت هذه السيارة بقمرة تتسع لـ 7 ركاب، فيها واجهة قيادة متطورة مثبت عليها 3 شاشات تعمل باللمس، اثنتان في منتصفها وواحدة قبالة السائق مباشرة، يمكن استخدامها للتحكم بأنظمة المولتيميديا والصوت، وعرض الصور من الكاميرات التي تظهر محيط السيارة بالكامل.



