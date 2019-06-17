تعرف على أفضل 5 مدن للدراسة حول العالم

تُعد العاصمة البريطانية لندن واحدة من أفضل مدن العالم للطلاب من حيث الدراسة، وذلك يرجع إلى كثير من الأسباب أهمها بيئتها الثقافية، بالإضافة إلى توافر كثير من الفرص المهنية والاجتماعية التي تقدم لهم، كما أن جامعاتها مُصنفة ضمن الأفضل في العالم.







ولكن في المقابل فإن تكاليف المعيشة فيها تعتبر مرتفعة للغاية، والعديد من أنشطتها مكلفة نسبيًا للطلاب، ولهذا نقدم لكم أفضل المدن للدراسة في العالم ، ويمكنكم الإطلاع عليها خلال الصفحات التالية..





1- لندن





وفي المركز الأول هي لندن العاصمة البريطانية والتي تحتوي على جامعات ومكتبات عالمية والعديد من فرص التدريب للطلاب.





2- طوكيو





وفي المركز الثاني تاني طوكيو العاصمة اليابانية، ويرجع الفضل إلى وجود مركز مالي وتجاري عالمي يوفر الكثير من فرص التدريب.





3- ملبورن

أما ملبورن في استراليا فكان الفضل لموقعها بأن تكون في المركز الثالث، فهي تضم العديد من الشواطئ والأجواء الرائعة التي تجعلها مفضلة للطلاب بشكل عام.















4- مونتريال

وتأتي مونتريال الكندية في الترتيب الرابع، وتعتبر ثقافتها ومودة سكانها إحدى أهم الأسباب التي جعلتها تحصل على هذا المركز.



























5- باريس





العاصمة الفرنسية، تتميز بأنها توفر كثير من فرص العمل لأن بها أفضل الشركات في العالم.



