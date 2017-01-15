انتشار فيروس كورونا يهدد طرح أحدث أفلام سلسلة جيمس بوند

خيم الاضطراب الذي يسببه فيروس كورونا على قطاع الترفيه في بريطانيا، فأدى إلى إلغاء فعاليات واثيرت مخاوف بشأن توقيت طرح أحدث أفلام سلسلة جيمس بوند.



وألغت شركة والت ديزني بعض الفعاليات التي كانت ستقام للترويج في أوروبا لإطلاق قناة ديزني بلس التي ستنافس نتفليكس وأمازون برايم وستعرض مسلسل (ذا ماندلوري) الأحدث في سلسلة أعمال حرب النجوم.

وكان من المنتظر أن يسير مشاهير وتنفيذيون على البساط الأحمر في لندن اليوم الخميس للترويج للقناة التي تبث عبر الإنترنت وستصبح متاحة للمشركين في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا بدءا من 24 مارس .

وقالت ريد إكسبديشنز المنظمة لمعرض لندن للكتاب يوم الأربعاء، إنه تم إلغاء المعرض، الذي كان سيقام في العاشر من مارس، الذي يشكل ملتقى للناشرين ويجذب 25 ألف زائر من أكثر من 100 دولة.

وعزت ديزني وريد الإلغاء إلى مخاوف بشأن السفر دوليا بسبب تفشي فيروس كورونا، كما أبدى رواد دور السينما مخاوفهم بشأن توقيت إطلاق الفيلم الجديد من سلسلة جيمس بوند ”نو تايم تو داي“ (لا وقت للموت) الذي يعتبر أحد أكبر الأحداث الترفيهية في 2020.

وكان مقررا إطلاق الفيلم الذي يقوم ببطولته دانيل كريج في الثالث من ابريل، لكن اثنين من مواقع متابعة أخبار شخصية الجاسوس الشهير خاطبا شركات الإنتاج المسؤولية عن الفيلم لتأجيل طرحه خشية صدور قرار بغلق دور السينما بحلول ذلك الوقت.

وسجلت بريطانيا 51 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن مع تحذير الثلاثاء من أن أكثر من خمس الموظفين قد يغيبون عن العمل عند بلوغ التفشي ذروته.



