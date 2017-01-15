افتتاح أول مطعم بجنوب أفريقيا يقدم عقارب مشوية وحشرات

افتتح طاه، في جنوب أفريقيا، مطعما مؤقتا يقدم وجبات مصنوعة بالكامل من الحشرات ويقول إنها طعام المستقبل.



وقبل أربع سنوات عندما زار ماريو بارنارد تايلاند، شعر الطاهي الجنوب أفريقي بالاشمئزاز لدى تناوله العقارب المشوية والحشرات المقرمشة بالثوم والتوابل وقال إنه لم يستمتع أبدا بتلك الوجبة.

لكن التجربة ألهمته البدء في صنع وجبات بالحشرات. وفي يوليو الماضي افتتح مطعما مؤقتا في كيب تاون لا يقدم سوى وجبات من الحشرات.

وأطلق بارنارد على المطعم اسم "تجربة الحشرات" وهو الأول من نوعه في جنوب أفريقيا الذي يقدم وجبات مصنوعة فقط من الحشرات، رغم أن تلك المطاعم تنتشر بشكل متزايد في العديد من الدول حول العالم.

وقال "مع زيادة عدد سكان العالم ومع تقلص الرقعة الزراعية، فإن الأمر لا يتطلب سوى مساحة صغيرة جدا من الأرض وكمية صغيرة جدا من الماء لتربية الكثير من الحشرات. هذا بالتأكيد أمر جيد للبيئة. وهذا هو طعام المستقبل".

وتقول منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إنه يوجد أكثر من 1900 نوع من الحشرات التي يمكن أكلها. ووصف العلماء الأطعمة التي تعتمد على الحشرات بأنها طعام مستدام ورخيص غني بالبروتين والألياف والمعادن.