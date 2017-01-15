العثور على قطع أثرية تعود لقرون في جاوة الشرقية بإندونيسيا

عثرت السلطات الإندونيسية على قطع أثرية تعود إلى مئات السنين في موقع لعبادة الأسلاف في حقل للأرز في قرية جيدوج بمدينة بليتار في إقليم جاوة الشرقية.



وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) على الإنترنت أن السلطات قامت بتأمين المكان لمزيد من البحث والتحقيق حول منطقة موقع "بوندين جوكو بانجون" بعد أن تم اكتشاف عملة نقدية وتمثال لرأس تنين, ويعتقد السكان أن موقع العبادة جزء من معبد جيدوج.

وأضافت الصحيفة أنه عثر على جميع المقتنيات الأثرية المكتشفة داخل مسافة تبعد 35 مترا فقط من موقع "بوندين جوكو بانجون" ونقلت عن تري إيمان براسيتيونو رئيس وكالة السياحة والثقافة إن العملة المكتشفة عليها علامة تشير إلى عام 1866 ونسخت بأحرف جاوية سنسكريتية.



