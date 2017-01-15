اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

إلغاء وقت الانتظار بين الطلاق والزواج في البرتغال

إلغاء وقت الانتظار بين الطلاق والزواج في البرتغال

تاريخ النشر

صدر في البرتغال قانونا جديدا يلغي المدة الزمنية التي يتعين على الناس فيها الانتظار بين الطلاق والزواج مرة أخرى، وتسمى الفترة الفاصلة بين الزيجات، وكذلك التمييز بين الرجل والمرأة في وقت الانتظار.

وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية أن البرلمان كان قد صوت في يوليو الماضي على تعديل في القانون المدني لإنهاء الفترة الفاصلة بين الزيجات.

وكانت المسألة قيد النظر من قبل لجنة الشؤون الدستورية والحقوق والحريات والضمانات، في أعقاب مبادرات من ثلاثة أحزاب سياسية، وسيتم تطبيق القانون الجديد اعتبارا من أكتوبر المقبل.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content