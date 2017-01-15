مقهى جديد صاعد في تايبيه يتيح للعملاء تجربة التخييم

يقدم مقهى جديد صاعد في تايبيه للعملاء تجربة التخييم أثناء الاستمتاع بالقهوة، مع الخيام والحصير والحلويات وغيرها من المشروبات.







ويسمح المقهى الذي تديره شركة مستحضرات تجميل أمريكية، للعملاء الجلوس في خيام بدلًا من الطاولات التقليدية لشرب القهوة، مما يجعل التجربة أكثر إسترخاء وإثارة للاهتمام.





وقال أحد سكان تايبي يدعى لين، إن المدن تحتاج إلى مثل هذا المكان للتحول إلى مزاج مختلف، وأضاف قائلا "إنه مكان جميل بالنسبة لنا لنجلب إليه أطفالنا، ومتوفر لديهم أماكن مخصصة لترك الأطفال دون القلق عليهم من وقوع حوادث او ظروف غير طبيعيه ليهم"





وقال المقهى إنه سيقوم بجولة في عدة مدن أخرى في الجزيرة، بما في ذلك تايتشونج وكاوهسيونج.







