وداعا للتوك توك.. مصر تعلن "الخطة البديلة"

طالب رئيس الوزراء المصري الخميس ببدء برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" المصري بسيارات آمنة ومُرخصة في شوارع مصر.



ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة مثل "الميني فان" التي تعمل بالغاز الطبيعي وذلك على صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري.

وجاء في المنشور أن وزارة المالية والجهات المعنية ستتبنى تنفيذ هذا البرنامج مثلما تم سابقاً في استبدال سيارات الأجرة القديمة ليحل محلها "التاكسي الأبيض".

وجاء ذلك في اجتماع حضره الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء ألبير زكي، بالإدارة العامة للمرور، ومسئولي الجهات المعنية.



