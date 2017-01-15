56 مليون دولار لمنزل براد بيت وجينيفر أنيستون

عاد عش الزوجية الذي تعود ملكيته إلى براد بيت وجينيفر أنيستون إلى السوق، حيث طُرح للبيع مقابل حوالي 56 مليون دولار.







وكان الزوجان يمتلكان المنزل بين 2001 و2006، حيث تم شراؤه بعد عام من زواجهما وبيعه في نهاية المطاف بعد 12 شهرًا من طلاقهما.





وكان براد وجينيفر اشتريا المنزل مقابل نحو 14 مليون دولار، لكن قيمته وصلت الآن إلى نحو 4 أضعاف هذا المبلغ. وعندما تلقي نظرة على المنزل من الداخل، يمكن أن تدرك سبب القيمة المرتفعة التي وصل إليها.





وتم بناء المنزل في 1934 من قبل فريدريك مارك، وبتصميم المهندس والاس نيف، حيث تبلغ مساحته 12 ألف قدم مربعة، ويضم 5 غرف نوم و12 حمامًا.





وتظهر الصور التي أدرجت لدى هيلتون وهيلند أن التصميم الداخلي يعود إلى ما بعد الثلاثينيات من القرن الماضي، ويتميز بأرضيات رخامية في المطبخ وغرفة طعام ضخمة يمكن أن تستوعب 20 شخصًا.





وفي الطابق السفلي، توجد غرفة سينما مع شريط يحتوي على جهاز عرض رقمي ومطبخ للذواقة. وتفتح غرفة المعيشة الضخمة على منطقة ترفيهية في الهواء الطلق مع مدفأة وحمام سباحة ضخم.