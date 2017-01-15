فصل مدرس إبتدائي لحبسه تلميذ في الفصل 20 دقيقة باليونان

قرر وزير التعليم اليوناني فصل مدرس إبتدائي في جزيرة رودس من وظيفته بعد أن قام بحبس تلميذ في الفصل لأكثر من 20 دقيقة.







وذكرت وسائل الاعلام اليونانية أن هذا الحادث غير المعتاد وقع في نهاية اليوم الدراسي عندما طلب المعلم من التلاميذ مغادرة الفصل الدراسي على الفور، وهددهم بأن يغلق الباب على أي واحد منهم يتخلف عن أمره، وبالفعل أغلق المدرس باب الفصل على طفل واحد (9 سنوات)، الذي ظل يصرخ طلبا للمساعدة لأكثر من ثلث الساعة حتى سمعه مدرس لغة ألمانية في المدرسة.





وقد أقام ولي أمر التلميذ دعوى قضائية ضد المدرس، الذي أنكر التهمة، وبعد غضب عام وتقارير تفيد بأن الطفل حاول القفز من نافذة بالطابق الثاني، أصدر وزير التعليم اليوناني كوستاس جافروجلو بيانا قال فيه "إن الوزارة قررت طرد المدرس من وظيفته، ويجرى تحقيق رسمي حاليا في الحادث".