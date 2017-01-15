للتخلص من الكوابيس.. احذر هذه الأطعمة على العشاء!

يعاني بعض الناس من الكوابيس الليلية المتكررة التي تحرمهم من النوم بشكل جيد، وبالتالي تبقى أجسامهم وعقولهم مجهدة بحاجة إلى راحة، الأمر الذي يحرمهم من أداء مهامهم الحياتية اليومية بشكل جيد.

فإذا كنت ممن يعانون من تلك الكوابيس المزعجة، إذا يتحتم عليك مراجعة نوعية الأطعمة التي تتناولها على العشاء، حيث تبين أن هناك علاقة بين بعض الأطعمة والإصابة بالكوابيس المزعجة.

1- الأجبان

بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية.

2- الآيس كريم

تناول الآيس كريم قبل النوم يؤدي إلى زيادة نشاط الدماغ .

3- الصلصة الحارة

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة قبل النوم إلى الإصابة بالكوابيس .

4- الكافيين

يمكن أن يؤدي تناول القهوة وغيرها من الأطعمة التي تحتوي على الكافيين للإصابة بالكوابيس.

5- الأطعمة السكرية

أثبتت دراسات عديدة أن تناول الأطعمة الغنية بالمواد السكرية ليلاً يسبب الكوابيس.

6- الشوكولاتة

تعد الشوكولاتة واحدة من أكثر أسباب الكوابيس شيوعاً.

7- رقائق البطاطا المعلبة

تتسبب الوجبات السريعة في تهيج الجهاز الهضمي مما يحول دون النوم بشكل جيد.

8- المكرونة

يسبب تناول المكرونة ليلا الكوابيس وذلك لأن نشوياتها تتحول إلى جلوكوز داخل الجسم، وبالتالي لديها نفس تأثير الأطعمة السكرية.

9- المشروبات الغازية

أثبتت الدراسات أن محتواها العالي من المواد السكرية والكافيين يجعل من تناول المشروبات الغازية على مدار اليوم سبباً للكوابيس المزعجة.



