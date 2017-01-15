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ضربة موجعة لشركة "دايملر" الألمانية للسيارات

ضربة موجعة لشركة "دايملر" الألمانية للسيارات

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أجبرت الوكالة الألمانية للسيارات شركة "دايملر" على استعادة 60 ألف سيارة في ألمانيا، للاشتباه في أنها تستخدم براجع للتلاعب بالانبعاثات، وفقا لصحيفة "بيلد".

ونقلت "فرانس برس" عن متحدث باسم المجموعة قوله إن "تحقيقا يجري منذ أبريل الماضي، ونحن نؤكد هذه المعلومات".

وتعرضت الشركة الألمانية منذ أشهر لتحقيق أجرته السلطات الألمانية شمل نماذج مرسيدس-بنز جي.ال.كاي220 سي.دي.اي، المصنوعة بين 2012 و2015.

ويقلل البرنامج المعني من انبعاث الجزيئات الضارة من المركبات خلال فترة الاختبار، إلا أن هذه المركبات تصدر على الطريق كميات ضارة من الانبعاثات تفوق الحدود المسموح بها.


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