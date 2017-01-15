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الشرطة البريطانية تحقق أمنية "غريبة" لمسنة

الشرطة البريطانية تحقق أمنية "غريبة" لمسنة

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عبّرت عجوز بريطانية لم تخالف القانون قط طيلة سنوات عمرها الـ93 عن أمنيتها الأخيرة وهي: إلقاء القبض عليها.

ولفرط سعادة العجوز جوسي بيرد، لم تتأخر عناصر الشرطة عن تلبية هذه الأمنية، حيث حضرت إلى منزلها وأوثقت يديها واقتادتها لمركز شرطة محلي.

وقالت حفيدتها بام سميث في تغريدة على تويتر إن جدتها لم تكن في أفضل حالاتها الصحية وإنها "رغبت في إلقاء القبض عليها لفعلة ما قبل فوات الأوان".

وذكرت أن الجدة سارت طوال حياتها على طريق قويم .


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