انقلاب شاحنة يطلق 130 مليون نحلة في الجو

انقلبت شاحنة تحمل 40 ألف رطل من النحل في ولاية مونتانا الأمريكية، مما أدى إلى تطاير النحل في الجو وتوقف حركة المرور، بحسب تقرير نشره موقع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.







وحصلت الحادثة يوم الإثنين، بعد أن حاولت الشاحنة المناورة في منعطف حاد عند تقاطع طرق ما أدى إلى انقلابها أثناء هذه العملية. وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى المكان على الفور.





وكان النحل موضوعًا داخل خلايا، حيث كان في طريقه إلى ولاية داكوتا الشمالية قادمًا من كاليفورنيا.





ورغم عدم إصابة الراكبين في الحادث، فإن أسراب النحل والوقود المتسرب جعلت الوضع "فريدًا" من نوعه بالنسبة للمستجيبين لحالات الطوارئ.





وقال برايان نيكولاي مساعد قائد الإطفاء: "كان علينا تثبيت وضعية الشاحنة لأنها كانت مائلة وتسرب الوقود".





وأضاف: "لقد اتخذنا أفضل الاحتياطات التي يمكن أن نقدمها لنوفر جوًا آمنًا لرجالنا".





كما تم تحذير السكان المحليين من أن النحل في حالة من الفزع، ودعوهم لتوخي الحذر.





وفي حين أنه من غير الواضح عدد النحل المحدد الذي كان موجودًا في الخلايا، إلا أن أحد مربي النحل المحليين قال إن الشاحنة كانت تحمل نحو 133 مليون نحلة تقريبًا.





ويتم نقل النحل بانتظام بين ولايات عدة بالعادة، حيث يتم استئجارها من قبل المزارعين بهدف تلقيح المحاصيل.