بالصور..ولي العهد الياباني في جولة بمزارع الأرز بإقليم بوتان

نشرت وكالة الأنباء الإمبراطورية اليابانية صورًا لأسرة ولى العهد اليابانى الأمير أكيشينو مع زوجته الأميرة كيكو ونجلهما الأمير هيساهيتو بينما يمضون جولة فى حقول الأرز بقرية بوناخا بمقاطعة بوتان.

و الأمير هيساهيتو (13 عاماً) هو الحفيد الوحيد لجده الإمبراطور الفخري أكيهيتو، والطفل الذكر الوحيد في العائلة، فبعد عمه الإمبراطور ناروهيتو، الذي لم ينجب ذكورًا، بل أنثى واحدة، وبعد والده ولي العهد، سيكون هيساهيتو حاملا الشعلة لإمبراطورية تعد من الأقدم في العالم، ومن الأكثر محافظة وتكتما.



