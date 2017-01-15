نفوق أقدم "وحيد قرن أبيض" في الأسر

نفقت "سانا"، أقدم أنثى وحيد قرن أبيض تعيش في الأسر عن 55 عامًا، يوم الخميس، وفق ما أعلنت حديقة الحيوانات الفرنسية، حيث عاشت سنواتها الـ 26 الأخيرة.

ولدت "سانا" عام 1964 في حديقة حيوانات "أومفولوزي" في مقاطعة كوازولو-ناتال في جنوب أفريقيا، وبعد سبع سنوات نقلت إلى أوروبا.

وعاشت "سانا" في حدائق حيوانات عدة في ألمانيا قبل أن تصل في عام 1993 إلى "بلانيت سوفاج"، وهي حديقة في غرب فرنسا قرب مدينة نانت افتتحت قبل وصول الحيوان بسنة. ويبلغ متوسط العمر المتوقع لوحيد القرن الأبيض في البرية حوالي 50 عامًا، وفقًا لمجموعة "سايف ذي راينو".

وقالت حديقة الحيوانات - في بيان - إن "سانا" كانت تحتاج إلى عناية خاصة في السنوات الأخيرة من حياتها، مضيفة أن نفوقها "أثر كثيرًا" برعاتها.

وتفيد المجموعة بأن هناك 20 ألف وحيد قرن أبيض من فصيلة "سانا" ما زال على قيد الحياة في العالم.

فيما يبلغ عدد حيوانات وحيد القرن الأسود المهددة بالانقراض خمسة آلاف فقط.