يوم ترفيهي لمرضى السكر في متحف الطفل السبت

تنظم جمعية مصر الجديدة يوم السبت المقبل، يوما ترفيهيا متنوعا لأطفال مرضى السكر بعنوان "أطفالنا ومرض السكري" بمركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" يتضمن العديد من النشاطات التي تهتم بالتخفيف عن أطفال مرضى السكرى، بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض السكري الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام.

وقال الدكتور أسامة عبد الوارث مدير عام المركز- في تصريح اليوم /الثلاثاء- إن الفعاليات تتضمن ندوة تحاضر فيها شيماء العدوي مثقف معتمد لمرض السكري، تتناول فيها العديد من الموضوعات والجوانب الأساسية التي تهم أمهات الأطفال المصابين بالمرض.

وأضاف أسامة عبد الوارث أن الندوة ستوضح الفرق بين سكر النوع الأول والثاني، العلاقة بين الأنسولين وزيادة الوزن، الإجابة على بعض التساؤلات المرتبطة بالمرض، عرض الأفكار لوجبات صحية، وإلقاء الضوء على أهمية الرياضة في ضبط السكر، وأشار إلى أنه يتزامن مع الندوة تنظيم ورش عمل فنية مميزة للأطفال يستمتعون فيها بتنفيذ بعض الأعمال الفنية والأنشطة الحرفية.



