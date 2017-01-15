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205 ملايين دولار لتطوير خطة سكة حديد بأوغندا على حدود كينيا

205 ملايين دولار لتطوير خطة سكة حديد بأوغندا على حدود كينيا

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تستثمر الحكومة الأوغندية 205 ملايين دولار في ترميم وتجديد خط السكة الحديد القديم الذي يربط العاصمة كمبالا مع مالبا على الحدود الكينية بعد تأخيرات في تأمين التمويل. وقال ستانلي سينديجيا المدير المالي لهيئة السكك الحديدية في أوغندا إنه ينتظر أن يساهم تطوير خط السكة الحديد القياسي في زيادة سعة الشحن إلى 120 ألف طن متري من 20 ألف طن حاليا بحلول عام 2026 .

وذكرت صحيفة (إيست أفريكان) على الإنترنت, أن خط السكة الحديد القياسي كان قد افتتح للركاب في عام 2017 وللشحن في عام 2018, مشيرة إلى أنه من غير المؤكد الآن ما إذا كانت خطة أوغندا المشتركة مع كينيا ورواندا, التي تم تصميمها قبل 6 سنوات, لبناء خط سكة حديد قياسي يربط بين دول شرق أفريقيا غير الساحلية بميناء مومباسا الكيني, سوف تؤتي ثمارها.

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