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استجواب وزير سابق في أنجولا بتهم الاستيلاء على المال العام

استجواب وزير سابق في أنجولا بتهم الاستيلاء على المال العام

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رفض أوجستو توماس وزير النقل السابق في أنجولا, أمام المحكمة, تحمل أي مسؤولية مالية عن إيرادات مجلس الشحن الوطني. وأكد المسؤول الحكومي السابق - خلال استجوابه في المحكمة - أن المجلس له تبعية مزدوجة واحدة لوزارة النقل والأخرى لوزارة المالية.

وأشارت وسائل الإعلام الأنجولية أن الوزير السابق - الذي يخضع للمحاكمة منذ الأسبوع الحالي والذي ظل على رأس وزارة النقل على مدى 10 سنوات - متهم بالاستيلاء على أكثر من مليار كوانزا و40 مليون دولار أمريكي و13 مليون يورو من المجلس الوطني لأصحاب النقل. 


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