استجواب وزير سابق في أنجولا بتهم الاستيلاء على المال العام

رفض أوجستو توماس وزير النقل السابق في أنجولا, أمام المحكمة, تحمل أي مسؤولية مالية عن إيرادات مجلس الشحن الوطني. وأكد المسؤول الحكومي السابق - خلال استجوابه في المحكمة - أن المجلس له تبعية مزدوجة واحدة لوزارة النقل والأخرى لوزارة المالية.





وأشارت وسائل الإعلام الأنجولية أن الوزير السابق - الذي يخضع للمحاكمة منذ الأسبوع الحالي والذي ظل على رأس وزارة النقل على مدى 10 سنوات - متهم بالاستيلاء على أكثر من مليار كوانزا و40 مليون دولار أمريكي و13 مليون يورو من المجلس الوطني لأصحاب النقل.





