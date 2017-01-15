الممثلة الكورية كيم تاي تشق طريقها لهوليوود بشراء منزل بكاليفورنيا

اشترت الممثلة الكورية الجنوبية الشهيرة كيم تاي- هي منزلا فاخرا في مدينة إرفاين بولاية كاليفورنيا الأمريكية, فيما أفادت تقارير محلية بأن كيم اشترت المنزل استعدادا لدخولها عالم السينما في هوليوود.

وذكرت صحيفة (كوريا تايمز) أن كيم وهي من ممثلات الصفوة في كوريا نظرت أيضا إلى زوجها, الممثل والمغني راين, الذي قد يبدأ مسيرة مهنية في الولايات المتحدة.

وأفادت الأنباء بأن قيمة المنزل الجديد بلغت 4ر2 مليار وون (مليونا دولار), وأكد وكيل أعمالها أن كيم 39/ عاما/ اشترت المنزل بالفعل, ولم يذكر تفاصيل أخرى احتراما للخصوصية, بينما قالت صديقة للممثلة إنه ينتظر أن تعلن كيم عن دخولها عالم السينما الأمريكية في هوليوود بعد أن تضع طفلها من الممثل راين الذي تزوجته في عام 2017 ولديها منه طفلة. كانت كيم, وهي خريجة جامعة سول وتوصف بأنها من أجمل نساء كوريا, قد بدأت مشوارها الفني بإعلان تليفزيوني في عام 2000 ثم ظهرت في العديد من الدراما الكورية.









