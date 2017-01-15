المكرونة توحد مؤيدى ومعارضى الحكومة فى كمبوديا

قد يكون الإضراب عن الطعام شكلًا من أشكال الاحتجاج، لكن هذه القاعدة وجدت لها استثناء فى كمبوديا؛ حيث أصبح التهام الطعام بنهم شكلًا من أشكال التأييد والمعارضة للإجراءات الحكومية على حد سواء.







ويرجع هذا السر الذى وحد بين المؤيدين والمعارضين إلى الدعوة التى أطلقها أعضاء حزب كمبوديا الوطني المنحل بتناول المكرونة كشكل من أشكال الاحتجاج على السياسات الحكومية، فما كان من رئيس الوزراء، إلا أن طلب هو الآخر من مؤيديه تناول طبق المكرونة.





ورصدت عدسة وكالة "فرانس برس"، المواطنين الكمبوديين على اختلاف انتماءاتهم وهم يتناولون طبق المكونة فى العاصمة بنوم بنه.



