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ميركل تلمح لعودتها للعمل الأكاديمي بعد ختام مشوارها السياسي

ميركل تلمح لعودتها للعمل الأكاديمي بعد ختام مشوارها السياسي

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أشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى احتمال عودتها للعمل الأكاديمي بعد ختام فترتها الحالية بالمستشارية في عام 2021.

وقالت ميركل في كلمة بكلية الإدارة بجامعة ‭‭)‬‬إتش.إتش.إل لايبزيج‭‭(‬‬ ”سأتواصل مجددا مع كل الجامعات التي منحتي الدكتوراه الفخرية بعدما أترك المستشارية“.

ومنحت الجامعة الدرجة الفخرية لميركل وهي فيزيائية سابقة في حفل حضرته كريستين لاجارد المرشحة لمنصب رئيسة البنك المركزي الأوروبي.

وقالت وسط ضحكات الحضور ”سأعود ولن أمضي وقتا قصيرا مثل ما حدث اليوم سأبقى لفترة أطول“.

وثارت شكوك متزايدة بشأن قدرة ميركل على إكمال مدتها الحالية في المنصب.

ويواجه المحافظون الذين تنتمي إليهم ميركل وشركاؤهم في الحزب الديمقراطي الاشتراكي احتمال خسارة جزء كبير من الدعم لصالح اليمين المتشدد في انتخابات تجرى في ولايتين بشرق البلاد مما قد يشكل مزيدا من الضغط على الائتلاف الحاكم.

وكانت ميركل قد تنازلت عن زعامة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي العام الماضي بعد خسائر مؤلمة في انتخابات الولايات وقالت إن مدتها الحالية في الحكم ستكون الأخيرة


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